Inspiração: Garotada do sub-7 do Flamengo imita Vinicius Junior em comemoração

Promessa do Flamengo, Vinicius Junior tem apenas 17 anos e já se tornou uma das grandes influencias para as crianças que sonham em chegar na equipe profissional rubro-negra. Nesta quinta-feira, a garotada do sub-7 imitou o jogador durante a comemoração da Copa Zero.

Os atletas mirins garantiram a taça da Copa Zero de Futsal ao derrotar o Fluminense por 3 a 2, no ginásio do Montanha Clube, no Rio de Janeiro. No momento da comemoração as crianças posaram para fotos imitando o camisa 20 do Flamengo.

O título do torneio foi o primeiro de quase todos os pequenos atletas. Nas redes sociais o momento foi compartilhado pelos torcedores. "É o time sub-7 de futsal do Flamengo, mas pode chamar de: A tropa do Vinicius Junior", "respeita minha base", "virando ídolo da nova geração", "que cena maravilhosa", escreveram no Twitter.

Veja as imagens: