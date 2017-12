Instituto Neymar recebe decisão do maior torneio de futebol amador do mundo

Após seletivas em 53 países, com 27,262 times e 104,079 jogadores inscritos e 22,0809 gols marcados, o maior torneio amador do mundo finalmente conhecerá seu campeão mundial nesta semana, na sede do Instituto Projeto Neymar Jr., na Praia Grande. O complexo receberá a decisão mundial do Neymar Jr's Five nesta sexta, 7, e sábado, 8, com cada um dos 53 campeões nacionais, divididos em sete grupos.

O grande campeão do torneio terá a oportunidade de jogar contra o time formado pelo próprio Neymar e seus amigos. Além disso, ganharão uma viagem para Barcelona, onde irão encontrar o camisa 10 da seleção brasileira mais uma vez e também assistirão a um jogo do time catalão em pleno Camp Nou.

O campeonato que leva o nome do maior craque brasileiro da atualidade é inspirado no futebol de rua e conta com poucas, mas curiosas regras. Disputado em uma quadra menor, com gol baixo e sem goleiro, dois times de cinco jogadores se desafiam por dez minutos. No entanto, a cada gol anotado, o rival perde um integrante. Ganha quem eliminar todos os adversários ou quem tiver mais gols ao final do tempo regulamentar.

Caso haja empate, a partida será decidida em uma prorrogação de cinco minutos ou, se persistir a igualdade, através de uma disputa por pênaltis, batidos do meio da quadra.

O representante brasileiro será o Bronk's FC, que foi campeão da seletiva nacional, disputada em Salvador, em maio. Apesar do time ser baseado em Guarulhos, na Grande São Paulo, os fundadores decidiram dividir o elenco e disputar as eliminatórias da Capital e de Campinas. Curiosamente, os dois times foram campeões e se classificaram para a decisão brasileira, na Bahia.

Desta vez, ambas equipes chegaram até as semifinais. Porém, enquanto o time de Campinas avançou à decisão, o de São Paulo acabou eliminado pelo Leões do Norte, representante do Amapá. O troféu só foi decidido nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação.

Segundo César Luiz, capitão do Bronk's, "representar o Brasil vai ser algo sensacional. É o maior jogo da minha vida. Nós vamos jogar pelo país todo agora. É como se fosse a emoção de uma Copa do Mundo".

SORTEIO DOS GRUPOS

Nesta quinta-feira, 6, ocorreu o sorteio dos grupos de cada time, realizado de uma maneira interessante. Um jogador de cada equipe chutava uma bola dentro de um tonel, que correspondia à chave em que gostariam de cair. Com esse sistema, foram montados os nove grupos, de A a I, sendo oito com seis times e o último com cinco.

“O grupo que nós pegamos não tem nenhum país com nome de peso no futebol, mas isso não quer dizer que será fácil. A decisão acontece na quadra. Nós treinamos bastante nesse último mês e o time que vier, vamos encarar. Quem quer ser campeão não escolhe adversário", avaliou César, durante o evento na Concha Acústica, em Santos.

GRUPOS

Grupo A: Nigéria, Japão, Albânia, Alemanha, Kuwait e Lituânia

Grupo B: Polônia, Romênia, Paquistão, Áustria, Grécia e Brasil

Grupo C: Reino Unido, Rússia, Suíça, Hungria, Egito e Azerbaidjão

Grupo D: Argentina, Irlanda do Norte, Chile, Angola, Filipinas e Kosovo

Grupo E: África do Sul, México, Bulgária, Omã, EUA e Turquia

Grupo F: Dinamarca, Ilhas Maurício, Eslovênia, Líbano, Ucrânia e Bélgica

Grupo G: Itália, Austrália, Irlanda, Portugal, Bósnia e Herzegovina e Hong Kong

Grupo H: Emirados Árabes, Peru, Canadá, Holanda, Jordânia e Catar

Grupo I: Suécia, India, Malásia, Ilhas Maldivas e Espanha