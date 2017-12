Instrução a jogador do Santa Cruz vaza em transmissão: 'Deixa que ele é ruim'

O Santa Cruz perdeu por 2 a 0 para o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no sábado, 19. Mas o que chamou a atenção não foi o resultado da partida válida pela série B do Brasileirão e sim uma orientação da equipe técnica que acabou vazando na transmissão.

“Ei, Derley, Derley! Deixa ele, que ele é ruim mesmo. Já conheço essa desgraça”, disse um dos membros da comissão técnica do Santa Cruz.

O narrador da partida, Rembrandt Júnior, da afiliada de Rede Globo em Recife, atribiu a instrução ao técnico Givanildo Oliveira. Mas outras versões circulam pelas redes, afirmando que se trata de um dos auxiliares e que o comentário seria para o árbitro e não para o jogador adversário. Ainda assim, não deixe de ser um momento inusitado, não é mesmo?

O Santa Cruz ocupa 17ª posição com 23 pontos, e tem um a menos que o Luverdense, primeiro time fora da zona do rebaixamento.