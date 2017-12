Intenso, Conte grita com auxiliar e se joga na torcida após golaço do Chelsea

Grande responsável pela incrível campanha do Chelsea na Premier League, Antonio Conte não é um técnico muito comum na Inglaterra. O italiano não esconde seu estilo latino e eufórico, tanto no trato com seus colegas de trabalho, como nas comemorações.

Na vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, o treinador deu dois bons exemplos sobre toda essa energia. Em um determinado momento do jogo, ele gritou, agarrou e empurrou um de seus auxiliares, que ficou assustado com as orientações.

Antonio Conte encouraging his assistant. pic.twitter.com/3VRKYnHsMY — Football Fights (@footbalIfights) 4 de fevereiro de 2017

Já no segundo gol do Chelsea, marcado por Hazard, que fez fila desde o meio campo, Conte saiu correndo gritando e se jogou na torcida, assim como nos grandes shows de rock.