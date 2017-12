Inter lança concurso para que torcedores desenhem a nova camisa da equipe

O Sport Club Internacional lançou hoje o concurso criativo Camisa O Clube do Povo, destinado a sócios e não-sócios. Colorados e coloradas de todo o mundo terão a oportunidade de desenhar uma camisa licenciada para o clube, mas que não será utilizada em jogos.

Segundo o regulamento do concurso, uma comissão composta por integrantes da vice-presidência de Marketing & Mídia do Inter e por personalidades coloradas realizará a pré-seleção de até cinco peças que passarão para a segunda fase do concurso.

Nesta etapa, a torcida poderá votar nas camisas pré-selecionadas por meio do site oficial do clube. O participante votará em uma única camisa, mediante um cadastro, para evitar votos duplicados.

O autor e o design da peça vencedora, confeccionada em dry (poliéster) e na cor vermelha, serão divulgados a partir 6 de novembro. O vencedor ganhará 50 camisas do modelo por ele criado, como prêmio.

"Essa iniciativa só reforça o conceito de que somos, de fato, um Clube do Povo, feito e mantido pelo povo, tão apaixonado e integrado à nossa história", comenta Gildo Sibemberg, vice-presidente de Marketing & Mídia do Colorado.

Se interessou? Para participar do concurso Camisa O Clube do Povo, basta ler o regulamento, baixar o modelo PDF com referência de medidas e espaços para serem trabalhados e usar a imaginação. Cada participante poderá criar apenas um modelo.

Confira o cronograma do concurso:

19/10 a 30/10: 1ª Fase – Criação de modelos de camisa pelos torcedores

31/10 a 5/11: 2ª Fase – Votação aberta ao público dos modelos pré-selecionados

A partir de 6/11: Divulgação da camisa vencedora