Inter lança pacotes de viagem para 'decisão' contra o Fluminense, no Rio

Na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Internacional depende dos resultados de Sport e Vitória para não ser rebaixado para a Série B. Para garantir sua parte, a diretoria colorada lançou pacotes de viagem para que torcedores apoiem o clube na última rodada, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. A partida está marcada para as 17h do próximo domingo, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

Foram disponibilizadas duas opções de excursão. A primeira, de R$ 120, inclui o ingresso do jogo e transporte ida e volta de ônibus. Já o segundo pacote, de avião, deverá ser negociado diretamente com a agência de viagens. Para a decisão, o Flu disponibilizou 1,2 mil ingressos aos visitantes.

PACOTE DE VIAGENS DO INTERNACIONAL

Transporte terrestre

Ônibus semi-leito, saída no sábado (10/12), às 9h, na Rua Fernandão (ao lado do Beira-Rio). Valor de R$ 120,00, com ida e volta em ônibus semi-leito e ingresso.

Transporte aéreo

Existem várias opções de pacote, consulte a agência. Todo pacote comprado ganha ingresso de cortesia.

Informações

Agência Piratini Viagens

Fone/WhatsApp: +55 51 98600-0475

e-mail marconi@piratiniviagens.tur.br.

Reservas devem ser feitas até sexta (09/12), às 16h.

* Promoção especial para sócios; consulte a agência para casos de não associados

* Limite de 12 ônibus na promoção especial