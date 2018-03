Inter se desculpa por e-mail citando hino do Grêmio: 'Desrespeitoso'

Uma polêmica envolvendo o Internacional tomou as redes sociais na última segunda-feira. O clube enviou um e-mail aos torcedores com um título que remete ao hino de seu arquirival, o Grêmio. No conteúdo enviado aos sócios torcedores, o Inter pedia justamente o apoio da torcida para o clássico da próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho, depois do Inter ter perdido por 3 a 0 na primeira etapa.

"Sempre contigo para o que der e vier. Faça o check in", dizia o título do e-mail disparado aos seus sócios. O trecho final da frase é igual a um verso do hino do Grêmio. O reflexo foi imediato com os torcedores. Associados reclamaram muito nas redes sociais pela alusão clara ao hino do tradicional oponente.

Não demorou para que o Inter, em nota oficial, resolvesse se manifestar. "O Sport Club Internacional vem por meio deste pedir desculpas aos sócios e torcedores pelo inaceitável erro ocorrido na tarde de hoje em e-mail marketing com título inadequado. Lamentamos profundamente o ocorrido e providências internas já foram tomadas", diz a manifestação publicada ainda na noite da segunda-feira.

O presidente Marcelo Medeiros também se declarou e prometeu ir atrás do responsável. "(foi um) Erro grosseiro, desrespeitoso ao nosso torcedor. Abrimos sindicância interna para apurar quem fez, não se pode permitir este tipo de erro. O clube vai tomar medidas no prazo legal", afirmou à ESPN.

O clássico acontece nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Beira-Rio. O Tricolor pode até perder por três de diferença, se fizer gol, que segue na competição. Ao Inter cabe fazer margem igual ou superior a quatro. Novo 3 a 0, agora para o Colorado, leva a decisão aos pênaltis.