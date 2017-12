Inter usará camisa com frase de apoio ao técnico do Fluminense: '#ForçaAbel'

Para o jogo contra o Goiás nesta terça-feira, o Internacional preparou um homenagem ao técnico do Fluminense Abel Braga. O time entrará em campo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com a frase #ForçaAbel escrita na parte de trás da camisa.

O filho de Abel Braga, João Pedro, de 19 anos, morreu na manhã de sábado ao cair da janela do banheiro do apartamento em que morava com a família no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, enquanto tomava banho. A polícia abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Mas os primeiros indícios apontam para um acidente. A janela do banheiro era mais extensa e mais baixa que costumam ser os basculantes comuns.

Dois dias após a morte do seu filho, o técnico Abel Braga voltou ao trabalho no Fluminense. Ele comandou o treino do time na manhã desta segunda-feira e confirmou que irá acompanhar a equipe em Recife, para a partida contra o Sport, na quarta, em rodada do Brasileirão.