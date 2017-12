Rivais 'zoam' Corinthians após agradecimento a Drogba, que recusou clube

Didier Drogba rejeitou o Corinthians. E após isso, o clube emitiu uma nota oficial anunciando a desistência na contratação do atacante e o agradecendo por ter ouvido a proposta. A atitude, obviamente, não passou despercebida pelos internautas, principalmente os torcedores de outros clubes, que aproveitaram a situação para tirar um barato dos corintianos, que ouviram um "não" do atleta que fez história com a camisa do Chelsea.

Confira as melhores reações no Twitter:

Valeu, Messi! Agradecemos ao argentino pelas conversas nas últimas semanas. Fazemos aqui um convite p/Messi assistir um jogo nosso em 2017. — Íbis Sport Club (@ibismania) 31 de janeiro de 2017

Se tá ruim para você, imagina para quem comprou essa camisa do Drogba que recusou o Corinthians? pic.twitter.com/CkyHEAc0ls — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 31 de janeiro de 2017

A nota foi tão ridícula que era capaz de escreverem isso: "Obrigado por ter me dado um fora e me desculpe pelo incomodo Senhor Drogba" — T I M Ã O (@TweetsTimao) 31 de janeiro de 2017

Alguém acha que o Drogba iria estragar sua história no futebol jogando em time pequeno no Brasil. — Suzy Cortez (@SuzyCortez_) 31 de janeiro de 2017

Ah não acredito que não termos Van Persie x Drogba — AM (@amandamattoos0) 31 de janeiro de 2017

Quem tem que falar "Valeu Drogba" são os jornalistas e não o Corinthians. Ele garantiu pauta para muitos dias, mas menosprezou o clube. — Daniel Batista (@dbatista31) 31 de janeiro de 2017

Agora é oficial: Drogba é o Anelka do Corinthians. — Eduardo Tironi (@etironi) 31 de janeiro de 2017