Internautas comparam clássico entre Corinthians e Palmeiras com UFC

O clássico entre Corinthians e Palmeiras ficou marcado por uma confusão no final do primeiro tempo entre vários jogadores dos dois clubes. Nas redes, a briga generalizada foi comparada com o UFC, maior organização de MMA do mundo.

Em campo, sobraram pontapés, confusão e cartões e quando os times resolveram jogar futebol, o time alviverde foi mais eficiente e conquistou uma boa vantagem na decisão do Campeonato Paulista. Com gol de Borja, o Palmeiras venceu por 1 a 0 e joga pelo empate, domingo da semana que vem, para conquistar o Estadual.

Durante a confusão os protagonistas foram Clayson e Felipe Melo, dois jogadores de pavio curto e que aproveitaram a

Polêmica. Além da expulsão de ambos, o clássico teve ainda mais dez cartões amarelos, todos por causa de faltas duras.

Nas redes, os internautas não perdoaram a confusão: "Corinthians e Palmeiras deveria passar no canal Combate", "Jogo vergonhoso, 90 minutos só na porrada", "parecia mais UFC do que um jogo", comentaram.

Veja a repercussão:

Corinthians x Palmeiras! DEVIA PASSAR ERA NO CANAL COMBATE!@Corinthians x @Palmeiras A PERGUNTA A SER FEITA É: QUANTAS MORTES VÃO ACONTECER DEPOIS DO JOGO, FORA DO ESTÁDIO??? pic.twitter.com/SWFWwTZ9JE — Bauer Jack (@podergrisalho) 31 de março de 2018

Felipe Melo dando uma joelhada e um tapa na cara do Clayson, passando na sua TL... pic.twitter.com/JryK59qVJf — Liberta Depre (@liberta__depre) 31 de março de 2018

Nojento o futebol praticado no Brasil. Vergonhoso. Ou melhor, o "não futebol". 90 minutos de Corinthians x Palmeiras só na porrada. Não teve bola. — Tiago Da Silva (@TiagoSilvaFla) 31 de março de 2018

Parecia mais um Ufc do que um jogo Corinthians x Palmeiras — Louise ?? ?? (@ohxanaina) 31 de março de 2018

Jogo horroroso do Corinthians x Palmeiras, pouco futebol, briga dms e mtttt mimimi — Noah Stek (@nobacv) 31 de março de 2018

Fazia tempo q eu não via um jogo tão ruim quanto esse Corinthians x Palmeiras, só pancadaria os 90min — Karim (@mestrekarim) 31 de março de 2018

Dois jogadores expulsos no primeiro tempo, dez cartões amarelos, muitas faltas, indisciplina e péssimo futebol: resumo de Corinthians x Palmeiras na decisão paulista. — Mário Luiz Medaglia (@medaglialuiz) 31 de março de 2018