Internautas lançam campanha para Tite convocar veteranos da Chape

Com a hashtag #ConvocaTite, internautas lançaram uma campanha para que a seleção brasileira escale dois jogadores da Chapecoense para o "Jogo da Amizade", amistoso contra a Colômbia que vai recolher recursos para familiares da tragédia de novembro de 2016. A mobilização foi lançada inicialmente no Twitter pelo perfil "Los Colonos", criado por torcedores da equipe catarinse.

Nivaldo foi goleiro da Chape entre 2006 e novembro de 2016, quando anunciou a aposentadoria. Em dezembro, confirmou o ingresso na diretoria do clube. Já o meia Neném está no time desde 2009, tendo uma passagem pelo Joinville em 2010, por empréstimo. Ambos ingressaram na equipe quando ela ainda estava na série D do Brasileirão.

A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 25, no Engenhão, no Rio. O time que defenderá o Brasil será formado apenas por atletas que atuam no País. A convocação deve ocorrer às 11h desta quinta-feira, 19.

Veja algumas postagens em apoio à campanha:

Reforço: não tem sentido um Brasil x Colômbia para homenagear a Chape que não tenha UM jogador do time sendo convocado. — Emanuel Colombari (@ecolombari) 18 de janeiro de 2017