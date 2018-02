Internautas poderão escolher o nome da bola da final do Paulistão

O torcedor poderá deixar a sua marca na final do Campeonato Paulista deste ano escolhendo o nome da bola que será usada na decisão.

A campanha inédita, criada pela Penalty e a Federação Paulista de Futebol, foi divulgada nas redes sociais das marcas. Para participar, o internauta terá que sugerir um nome para a bola nos comentários das publicações até o dia 28 de fevereiro.

"Queremos conhecer as preferências dos amantes de futebol e estreitar o relacionamento com eles nas nossas redes sociais. Estamos tendo muita aceitação do público e queremos cada vez mais realizar ações como essa", comenta Nilton Franco, gerente de produtos da Penalty.

Um comitê selecionado pelas marcas vai definir os três finalistas, que serão anunciados no dia 07 de março, abrindo uma votação final até o dia 17. A bola entrará em campo no dia 01 de abril.