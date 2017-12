Internautas se divertem com 'mão boba' de Messi: 'La mano de Dios'

Uma foto publicada pela noiva do craque argentino Lionel Messi, a modelo Antonella Rocuzzo, no Instagram, divertiu os internautas neste domingo. Os dois estão de casamento marcado para o próximo dia 30, em Rosario (Argentina).

O detalhe que chamou a atenção foi a 'mão boba' de Messi no bumbum da noiva, com quem está passando férias em Ibiza, na Espanha. Ali também estão os jogadores e colegas de Barcelona Luis Suárez e Fàbregas, estes também acompanhados de suas esposas.

'La mano de Dios', brincou um dos seguidores de Messi que deixou comentário no post no Instagram, em referência ao famoso gol de Maradona com a mão na Copa do Mundo de 1986.

'Isso é mão, juiz', brincou outro dos seguidores do argentino.

Veja a foto: