Um dos principais nomes da vitória por 2 a 0 da seleção brasileira sobre o Equador, nesta quinta-feira, 31, foi Philippe Coutinho. O jogador do Liverpool entrou no segundo tempo e armou e finalizou a jogada do segundo gol, após tabela com Gabriel Jesus.

Mas mais do que o golaço, a mera presença dele em campo fez com que muitos acreditassem estarem testemunhando um milagre. Isso porque ele ainda não jogou pelo Liverpool na atual temporada devido a uma dor nas costas.

Essa lesão surgiu justamente no mesmo período em que ele foi envolvido em uma das principais novelas da atual janela de transferências, sobre uma possível ida ao Barcelona. Apesar de um pedido formal para ser negociado, o Liverpool rejeitou três ofertas do clube catalão e não permitiu que Coutinho deixasse a Inglaterra.

A melhora repentina de Philippe Coutinho foi um dos assuntos mais comentados no dia seguinte à partida da seleção brasileira. Confira a seguir alguns dos melhores tweets.