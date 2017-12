Internet lembra três anos do fatídico 7 a 1 com a hashtag '7a1day'

Dia 8 de julho é o "Dia Nacional do 7 a 1", a data do 'Mineiraço' ou #7a1day, na hashtag criada nas redes sociais para "celebrar" a data. O dia em que a seleção brasileira comandada por Felipão sofreu, em casa, há três anos, sua maior humilhação na história de todas as Copas e uma das derrotas mais históricas do futebol mundial - uma data que os brasileiros gostariam de apagar da memória, e que os adversários ainda lembrarão por muito tempo.

"Foi o dia em que o placar de Copa do Mundo na TV conheceu a barra de rolagem", escreveu um torcedor no Twitter. Já outro defendeu que 8 de julho vire feriado, por causa do trauma. "Foi o maior atentado que o Brasil já sofreu", apontou um terceiro.

A expectativa era enorme, naquela terça-feira, para a partida, em Belo Horizonte. O otimismo imperava, nas redes sociais, mesmo com o time sem Neymar, que esava machucado. A seleção tinha a chance de chegar a mais uma final de Copa do Mundo dentro de casa. Mas a forma como a Alemanha atropelou a seleção entrou para a história do futebol mundial.

Confira algumas das lembranças que apareceram nas redes sociais sobre a data fatídica do futebol brasileiro:

O dia em que o placar da Copa do Mundo conheceu a barra de rolagem #7a1Day #DonaLuciaDay pic.twitter.com/2idawVJ39z — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 8 de julho de 2017