Internet não perdoa forma física de Walter em estreia pelo Paysandu 

O atacante Walter fez sua estreia pelo Paysandu nesta terça-feira. O que chamou a atenção dos torcedores não foi o trabalho apresentado dentro de campo, mas sim a forma física do jogador.

Claramente acima do peso, Walter acabou virando piada nas redes sociais após a divulgação de imagens feitas pelo próprio clube.

O Paysandu ainda usou o seu perfil oficial no Twitter para compartilhar fotos de Walter e foi acusado de escolher imagens que desvalorizam o jogador. "Querendo limpar a barra da foto desfavorável do Walter que vocês deixaram circular para o Brasil todo", "que Mancada Paysandu. Foi exposto no Brasil inteiro de forma desnecessária", escreveram dois dos seguidores.

Na partida, o Paysandu venceu o Interporto por 4 a 0, em duelo válido pela Copa Verde. Walter entrou na segunda etapa do jogo.

Veja a repercussão:

Cinegrafista ganha prêmio internacional após conseguir enquadrar Walter. pic.twitter.com/hnLHxT39zJ — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 21 de fevereiro de 2018

Walter // Grávida de Taubaté pic.twitter.com/MSwkz2ltCQ — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 21 de fevereiro de 2018

Sorte do dia: você não é o joelho do Walter pic.twitter.com/6RSyBiQZ72 — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 21 de fevereiro de 2018

Duas bolas em campo. Melhor parar o jogo, seu juiz!!! pic.twitter.com/MpjbmrThyj — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 21 de fevereiro de 2018

Walter mostra que tem barriga de tanquinho... ... só que o tanquinho está cheio de roupas pra lavar pic.twitter.com/5ciA4RVOzx — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 21 de fevereiro de 2018

O @Corinthians não tá atlás de um Centloavante?? Então.. leva o Walter... Pla fazer palcelia com o Sheik Ia ser a famosa dupla COME & DOLME pic.twitter.com/AC2Yw07ZSd — Cebolinha ?? (@CebolinhaSEP) 21 de fevereiro de 2018