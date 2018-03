Investigado: Ibrahimovic pode ser punido por ligação com casa de apostas

Zlatan Ibrahimovic, atacante sueco do Manchester United, está sendo investigado pela Federação Inglesa (FA) e pode sofrer penalidades por uma suposta ligação entre o jogador e a BetHard, uma casa de apostas. A instituição aguarda a confirmação em torno de um contrato de patrocínio que Ibra teria assinado para dar abertura ao inquérito.

+ Vídeo: jogador da NFL é preso nu após tentar se suicidar na Califórnia

+ Chulapa lança marca de cerveja e revela o criador do apelido 'danone'

+ Griezmann confessa: 'Não gostaria de encontrar Neymar na Copa'

Os jornais The Telegraph e Daily Mirror escrevem sobre o tema salientando o regulamento rígido da FA, que é muito claro: jogadores, treinadores, dirigentes e pessoas ligados ao staff de clubes são totalmente proibidas de promoverem ou fazerem propaganda de casas de apostas.

Depois de uma temporada incrível em seu ano de estreia com a camisa do United, o sueco não conseguiu manter seu desempego. No ano passado jogou 53 vezes e marcou 29 gols, já nesta temporada o jogador entrou em capo apenas sete vezes e balançou a rede uma única vez. Sua última participação foi há quase quatro meses, no dia 26 de dezembro, em um empate contra o Burnley.