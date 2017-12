Iranianos apelam a apresentadora do sorteio da Copa: 'não use roupa sensual'

As redes sociais da repórter russa Maria Komandnaya, de 29 anos, escolhida para apresentar nesta quinta-feira o sorteio dos grupos da Copa da Rússia, foram "invadidas" por iranianos que, em sua maioria em árabe, fizeram a ela um pedido peculiar: que use um vestido 'comportado' para que, assim, a transmissão possa ser assistida no país. A russa vai comandar a cerimônia ao lado do ex-jogador inglês Gary Lineker.

Há quatro anos, o governo iraniano, que censura tudo que considera 'inapropriado' na TV, impediu que o sorteio da Copa fosse visto na TV, por conta do decote que era usado pela apresentadora brasileira Fernanda Lima.

"Olá, senhora Komandnaya. Por favor, vista um vestido apropriado para que a TV iraniana possa mostrar a cerimônia e 85 milhões de iranianos possam ver o sorteio. Muito obrigado", escreveu um seguidor em inglês, em meio a centenas de posts em árabe. "Maria, querida, por favor não vista um vestido sensual, para que possamos vê-la, seus fãs iranianos", apelou outro internauta.

Os iranianos criaram até mesmo um Instagram sobre os vestidos de Komandnaya (@komandnaya_dress) apenas para mostrar os looks 'comportados' da russa.

Veja um dos posts da apresentadora: