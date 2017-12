Irmão de Adriano Imperador é campeão de torneio sub-18 nos EUA

Se Adriano não brilha mais nos campos, o "Império" talvez já tenha um sucessor a caminho. Thiago Ribeiro, irmão do craque, foi campeão da Dallas Cup sub-18, no Estados Unidos, com o Cedar Stars Academy Newark, time sediado no estado de Nova Jérsei.

Após começar a final no banco, Thiago entrou na decisão e deu uma assistência na goleada por 5 a 1 sobre o Baltimore Celtic, neste domingo, em partida disputada no Toyata Stad, no Texas.

Um de muitos se Deus quiser⚽️ congratulations guys!! Uma publicação compartilhada por Thiago ribeiro (@thribeiro9) em Abr 16, 2017 às 2:50 PDT

"Foi muito bom participar desse campeonato. Graças a Deus a gente saiu invicto também, só empatou o terceiro jogo, o último da fase de classificação. Todo mundo jogou bem, ninguém se machucou, o que não faltou foi gol de brasileiro. Agora é voltar para casa com o troféu", exaltou Thiago ao GloboEsporte.com.

Ainda segundo o site, esta foi a primeira conquista de Thiago desde que ele se mudou para os Estados Unidos para estudar e jogar futebol, no ano passado.

Em seis partida na competição, o Cedar venceu cinco e empatou uma, anotou 19 gols e sofreu somente quatro.