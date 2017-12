Irmão de ex-Fla e Coritiba recua e goleiro toma frangaço na Argentina

A derrota em casa por 3 a 1 do Arsenal Sarandi para o Banfield, pela 10ª rodada do Campeonato Argentino foi marcada por um gol contra inusitado. O zagueiro Jonathan Botinelli, irmão do meio-campista Darío Botinelli, que passou por Flamengo e Coritiba, recuou para o goleiro Pellegrino. Mas, quando o arqueiro tentou lançar a bola para o campo de ataque, furou feio e tomou um enorme frango.

O Arsenal Sarandi é o 30º e último colocado do Argentino, com somente três pontos. EM dez partidas, tem três empates, sete derrotas e nenhuma vitória. Já o Banfield é o nono, com 15 pontos, somados em quatro vitórias, três empates e três derrotas.