Irmão de Messi é preso na Argentina por ameaçar motorista com arma

Matías Messi foi preso outra vez. O irmão do craque do Barcelona sofreu um acidente de carro e ameaçou o outro condutor. As testemunhas relatam terem visto uma forte discussão entre os envolvidos e depois Matías teria pego uma arma de fogo, embora embora a Polícia não tenha encontrado “nenhuma arma” dentro da caminhonete.

No entanto os oficiais encontraram maconha no carro de Matías, de 35 anos. As informações foram reportadas pelo jornal La Nacíon e a agência Telam da Argentina.

Em novembro do ano passado ele já tinha sido detido por porte ilegal de arma de fogo enquanto estava em um hospital, em Rosário. O irmão atacante havia sofrido um acidente durante um passeio de lancha. A polícia encontrou uma pistola 38 com munição dentro do barco.

No acidente, Matías sofreu vários ferimentos no rosto, sendo operado e ficando internado durante mais de dois meses em Rosario.