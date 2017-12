Irmão de Messi sofre acidente na Argentina; ninguém fica ferido

A família de Lionel Messi sofreu um susto na manhã deste sábado: de acordo com informações divulgadas pela TV argetina TyC Sports, o irmão mais velho do craque, Matías Messi, sofreu um acidente de carro no município de Pueblo Esther. A cidade fica localizada no departamento de Rosario, província de Santa Fé.

O carro que era dirigido por Matías, de 35 anos, colidiu com um caminhão. Ele se feriu levemente e outro ocupante do carro saiu ileso, segundo a TV.

Nas imagens, porém, é possível ver que o Audi do irmão de Messi ficou completamente destruído.

Confira o tuíte do jornalista argentino Jorge Battagliotti: