Irmão de Messi vai cumprir prisão domiciliar por porte ilegal de arma

Matías Messi, irmão mais velho de Lionel Messi, vai cumprir prisão domiciliar por porte ilegal de arma, informou a procuradoria responsável pelo caso. A sentença veio após ele sofrer um acidente aquático e a polícia encontrar um revólver dentro de seu barco, assim como diversas manchas de sangue.

O acusado vai receber alta nas próximas horas do hospital onde ficou para tratar feridas no rosto, revelou à imprensa o procurador de Crimes Cibernéticos e Armas, Lucas Altare. Matías, de 35 anos, vai ser transferido pela polícia para sua casa em Rosário, a 300 quilômetros de Buenos Aires, segundo relatório do procurador.

É a segunda vez que o jovem é encontrado em posse ilegal de arma de fogo. Por conta da reincidência, poderia receber uma pena de três anos e meio a oito anos e meio de prisão se for considerado culpado do mesmo delito./ AFP