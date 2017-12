Ironia? Show de Neymar contra PSG pode ser o 'momento esportivo do ano'

Cada vez mais perto de ser anunciado como jogador do Paris Saint-Germain, Neymar pode ser a grande estrela de um prêmio que foi altamente prejudicial ao seu novo time. A incrível virada do Barcelona para cima dos franceses na Liga dos Campeões, quando venceu por 6 a 1 após perder o primeiro jogo por 4 a 0, é um dos indicados ao Prêmio Laureus como melhor momento esportivo do ano.

Na ocasião, o Barcleona conseguiu a proeza de marcar três gols nos últimos sete minutos, levando os torcedores presentes ao Camp Nou ao delírio. Muito desse feito se deve a Neymar, autor de dois gols e eleito melhor jogador em campo naquela noite.

O Prêmio Laureus é entregue anualmente aos melhores atletas do ano, tanto de maneira individual como coletiva. Desde o ano passado, a cerimônia passou a contar com a categoria de melhor momento esportivo do ano, que identifica os momentos que representam os verdadeiros valores do esporte e são escolhidos pelos votos dos usuários através da internet.

Para a edição deste ano, a organização decidiu que utilizará um novo sistema de votação. A cada mês, entre agosto e dezembro, será possível votar entre seis momentos esportivos em destaque escolhidos pelos usuários.

Os cinco vídeos vencedores - um por mês - serão os que concorrerão à votação final, que também estará aberta a todos os usuários.