Irritada com transferência, torcida picha escola de filhos de zagueiro

Os muros da escola Goethe, na cidade de Rosario, onde estudam os filhos do zagueiro Javier Pinola, do Rosario Central e da seleção argentina, apareceram pichados na manhã desta sexta-feira com frases de ameaça ao jogador às vésperas de sua iminente transferência para o River Plate. "Pinola $ traidor" e "Olho por olho" foram as frases pichadas no colégio. No local também foram queimados pneus.

"São questões que devem ser energicamente repudiadas, porque sabemos o que significam para a família e para a instituição", disse o vice-presidente do Rosario Central, Luciano Cefaratti, à rádio "LT8". "É muito difícil determinar de onde isso pode ter vindo, e muitas vezes excede o lado institucional. A realidade é que além de repudiar e se colocar à disposição, muito pouco como instituição podemos fazer. Tomara que a polícia e as autoridades possam fazer algo", acrescentou.

Pinola, de 34 anos, é destaque do Rosario e foi convocado para as últimas partidas da seleção argentina. Embora o River Plate ainda não tenha oficializado a contratação, Cefaratti anunciou que Pinola não jogará contra o San Martín de San Juan pela última rodada do Campeonato Argentino.