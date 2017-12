Islândia se classifica à Copa e comemora da melhor maneira possível

A Islândia tornou-se o menor país a se classificar para a Copa do Mundo ao vencer Kosovo por 2 a 0, nesta segunda-feira, 9, garatindo vaga em sua primeira Copa do Mundo, como vencedora do Grupo I.

Gylfi Sigurdsson abriu o placar cinco minutos antes do intervalo com um bonito gol. O meia do Everton também participou do segundo gol, marcado por Johann Gudmundsson, no meio do segundo tempo. Sendo assim, os islandeses provaram que a disputa de quartas de final de Eurocopa de 2016, que incluiu vitórias sobre Áustria e Inglaterra, não foi por acaso.

Dear world! See you in Russia 2018 #WorldCup #Iceland #Huh ! Publicado por RÚV Íþróttir em Segunda, 9 de outubro de 2017

Ao final da partida, o elenco islandês e a torcida fizeram a bonita e famosa comemoração viking, batendo palmas com os braços estendidos acima da cabeça. Para melhorar, houve ainda sinalizadores no meio da arquibancada.

A Islândia completou a campanha ao vencer os três jogos finais sem sofrer nenhum gol. Treinando pelo dentista de meio período Heimir Hallgrimsson, a Islândia terminou na liderança do Grupo I com sete vitórias, um empate e duas derrotas, 22 pontos, 16 gols marcados e sete sofridos.

Foi uma conquista notável para um país que tem uma população de cerca de 350 mil. O menor país a ter participado do Mundial antes era Trinidad & Tobago, em 2006, na Alemanha, com 1,3 milhão de habitantes. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS