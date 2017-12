Itália fica fora da Copa; redes sociais se dividem entre decepção e espanto

Com o empate por 0 a 0 diante da Suécia, em Milão, a Itália desperdiçou a última chance na repescagem europeia e, após 60 anos, estará de fora de uma Copa do Mundo. Será a terceira vez na história - e a primeira desde 1958, no Mundial da Suécia, que deu o primeiro título ao Brasil - que a tetracampeã Azzurra não disputará o título.

Nas redes sociais, as reações foram de espanto e lamento para muita gente - afinal, copa sem a Itália tem a mesma graça?

O Twitter produziu uma seção de memes, que podem ser vistos aqui.

Confira algumas das reações:

Chegam as primeiras imagens dos protestos na Itália após a perda da vaga na Copa de 2018... pic.twitter.com/O6h1ZspJ1U — Vessoni (@Vessoni) 13 de novembro de 2017

Itália fora da copa. Esse momento é nosso! pic.twitter.com/9tYqpNP0Ak — Suzanny Ribeiro (@suzannyrcs) 13 de novembro de 2017

Eu pisquei e a Itália ficou fora da Copa! pic.twitter.com/zv2FIcU7xo — Hérica Menoli (@HericaSgo) 13 de novembro de 2017

Minha reação ao saber que a Itália não vai jogar a Copa em 2018. pic.twitter.com/FYxEsdJNxD — Lívia Picelli (@liviapicelli) 13 de novembro de 2017

A Itália nesse momento tá só o Baggio em 94 pic.twitter.com/ZkXBTR7Syp — MissOilersBR (@MissOilersBR) 13 de novembro de 2017

Até a árvore ficou indignada com a Itália fora da copa do mundo 2018 pic.twitter.com/zyfGtl5MiN — Marcio Rocha (@marciorocha_) 13 de novembro de 2017

Há espera de um golo na Suiça Dinamarca Itália pic.twitter.com/Zapx6QLtus — Miguel Xarepe (@mxarepe) 13 de novembro de 2017

Faltou um Neto pra Itália pic.twitter.com/yoKoNK3XSy — Fail Futebol (@Fail_Futebol) 13 de novembro de 2017

Itália fora da copa da Russia 2018.... pic.twitter.com/sWhf3jinpB — Joamot30 (@joamot30) 13 de novembro de 2017

Minha Itália tá fora da copa pic.twitter.com/SG5HWvWpD7 — paloma (@palomab__) 13 de novembro de 2017