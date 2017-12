Itália se complica em busca da vaga para a Copa e derrota repercute no Twitter

Pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 1958, na Suécia, a Itália corre o risco real de ficar de fora de um Mundial. Na repescagem para o torneio de 2018, na Rússia, a Azzurra perdeu por 1 a 0 para a Suécia, em Estocolmo, nesta sexta-feira, 10.

Agora, o país deposita todas as fichas na segunda partida, na segunda-feira, 13, no Estádio San Siro, em Milão, para tentar a vaga. Na volta, os italianos precisarão ganhar por 1 a 0 para levar o jogo para a prorrogação ou por dois gols de diferença para se classificar de forma direta.

A derrota italiana repercutiu entre a torcida mundial com muitos memes e ironias no Twitter, logo após o apito final.

when Italy is 90 minutes away from not playing in the World Cup pic.twitter.com/KmRzRSOYqI — ️ig ️aller Santi (@soontii) 10 de novembro de 2017

The last time Italy missed the @FIFAWorldCup was 1958 which was held in Sweden... last major tournament they missed was Euro 1992 which was held in Sweden... now the Azzuri on the verge of missing the World Cup at the hands of... Sweden. #SwedishNightmare pic.twitter.com/EX847vTY2A — Kevin Jesus (@GlobalJesus) 10 de novembro de 2017