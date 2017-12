Ivan Moré dá dica para Neymar com Marquezine: 'Você está bem na fita'

Ivan Moré, apresentador do "Globo Esporte" de São Paulo, da Rede Globo, deu uma pista (e uma esperança) aos fãs que torcem pela volta do namoro de Bruna Marquezine e Neymar.

Durante a cerimônia do prêmio Melhores do Ano, promovido pela emissora, o jornalista publicou em sua conta no Instagram uma foto ao lado de sua mulher, Mariana Del Grande Moré, Bruno Gagliasso e Marquezine.

Na legenda, More disse que Neymar "está bem na fita" e ainda pediu que Gil Cebola, um dos melhores amigos do craque do PSG, o ajude a reconquistar a atriz. No texto, o apresentador também aproveitou para se declarar à companheira, brincando ainda com a roupa que ela e Bruna vestiam.

"Preciso dizer que essa morena linda, de vestido preto e batom vermelho é a mulher da minha vida! Demorei muito pra tentar conquistá-la. Foi difícil, mas consegui. Hoje é o aniversário dela. E como eu a amo! Bruna Marquezine, você não foi feita para mim. Me desculpe, amo a Mariana Del Grande More; e você, Bruno Gagliasso, tira a mão da minha gata! Neymar, você vai nessa, você é o cara e está bem na fita, 'cumpadi'! Ajuda ele, Gil Cebola", escreveu Ivan.

Os rumores de que o casal estaria voltando recomeçaram na festa de casamento de Marina Ruy Barbosa, no início do mês, quando foram vistos dando um beijo. Por meio de uma publicação no Stories do seu Instagram, Neymar também revelou que ainda tem pendurado em sua casa um quadro seu ao lado de Bruna. O casal se separou pela última vez em junho deste ano.