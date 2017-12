Ivanka, filha de Donald Trump, confunde santo com ídolo da Lazio

Nesta semana, Donald Trump e sua família fizeram a primeira viagem oficial desde que o empresário assumiu a presidência dos Estados Unidos. E na passagem da comitiva por Roma, Ivanka Trump, segunda filha do líder republicano, cometeu uma pequena gafe.

Segundo a agência de notícias Ansa, durante um jantar no restaurante Le Cave di S. Ignazio - da Sabatino, Ivanka teria se deparado com o quadro de um homem de azul e com os braços estendidos ao céu. A imagem estava posicionada entre um crucifixo e a foto do Padre Pio, santo canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II.

A filha de Trump, então, perguntou, "quem é este santo?" Mas, na verdade, a foto era de Giorgio Chinaglia, atacante da Lazio e que se tornou ídolo da torcida por liderar a equipe romana na campanha do primeiro título italiano, na temporada 1973/74. "Nós explicamos para ela que não era um santo, mas um grande jogador da Lazio", contou Luigina Pantalone, uma das proprietárias do restaurante.

Além da Lazio, clube que defendeu entre 1969 e 1976, Chinaglia também jogou pelo New York Cosmos de 1975 a 1977, onde foi colega de equipe de Pelé e Franz Beckenbauer. O atacante morreu em 2012, devido a problemas cardíacos.