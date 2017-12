Jadson assina contrato com caneta do Mundial e Corinthians cutuca Palmeiras

A contratação do meia Jadson pelo Corinthians na tarde desta segunda-feira se tornou um evento nas redes sociais. Pouco antes de acertar o retorno do jogador, o clube mostrou a caneta que seria usada para fechar o acordo. Usando a criatividade e provocando seu maior rival, o time escolheu uma caneta com a menção ao título mundial de 2012.

A polêmica sobre as canetas começou no início deste ano, quando o volante Gabriel assinou contrato com o Corinthians usando uma caneta simples. Para contrariar o rival, Felipe Melo utilizou uma caneta mais refinada, com as cores verde e dourado.

Essa será a segunda passagem de Jadson pelo Timão. Envolvido na troca com o São Paulo por Alexandre Pato, em 2014, o meio-campista viveu grande momento no ano seguinte. Destaque na campanha do título brasileiro de 2015, Jadson disputou 102 partidas pelo Corinthians e marcou 24 gols.