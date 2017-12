Jadson 'enlouquece' corintianos com nova foto de perfil nas redes sociais

A novela envolvendo o meia Jadson e o Corinthians ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. Acontece que o jogador alterou a imagem em sua página no Twitter por uma foto com a camisa do clube, relembrando a passagem que teve entre 2014 e 2015, quando foi campeão brasileiro, sendo um dos grandes destaques da campanha.

A novidade, claro, deixou muitos torcedores animados e já vislumbrando Jadson no meio-de-campo do Corinthians. Apesar disso, o acerto ainda não está confirmado. Confira mais detalhes no Estadão.

Jadson acabou de colocar um fundo do #Corinthians em sua conta do Twitter. Acredito que chegaram a um acordo.#VemJadshow — Ronaldo Junior (@10Junioor) 30 de janeiro de 2017

Jádson não colocaria uma foto do Corinthians no perfil do Twitter num momento desse se já não estivesse com tudo acertado com Timão. Óbvio! — Espião do Timão (@espiaodotimao) 30 de janeiro de 2017

boa noite só pra quem ta aguardando ansiosamente o anúncio da volta do Jadson — Eduardo Silva (@dvtm_dvtm) 30 de janeiro de 2017

jadson trocou a foto de capa do twitter e eu já to assim pic.twitter.com/UMRLq44iUw — SCCP Mais (@sccpmais) 30 de janeiro de 2017