Jair Rodrigues? Site da CBF transforma músico falecido em técnico do Botafogo

Um dia depois da vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, que garantiu o clube carioca nas semifinais da Copa do Brasil, o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mandou ao ar uma matéria exaltando o trabalho do técnico Jair... Rodrigues?

O problema é que o nome do treinador botafoguense, Jair Ventura, foi confundido com o de outro Jair, o Rodrigues, lendário e folclórico músico, falecido em 2014.

O equívoco não estava somente na matéria em si, mas também na chamada na capa do site da entidade. No texto, no entanto, o sobrenome de Jair estava correta.