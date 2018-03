Jair Ventura faz comemoração marrenta e conquista torcida do Santos

Jair Ventura fez só três partidas no comando do Santos, mas já caiu nas graças da torcida alvinegra. Mas não foi por nenhuma de suas duas vitórias à frente do time, mas sim pela sua marra.

Logo depois do gol de Rodrygo, no último minuto, que decretou a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, nesta quinta-feira, 25, o treinador teve uma comemoração não muito comum entre os técnicos, mas que foi mais que aprovada pelos torcedores.

O vídeo da dancinha marrenta ganhou as redes sociais e serviu para ilustrar diversas situações, como "quando a morena manda um 'oi, sumido' no WhatsApp" ou até "quando você manda aquela ideia torta pra mina e ela aceita".

No ano passado, ainda pelo Botafogo, ele já havia causado polêmica após fazer uma comemoração semelhante durante uma partida da Copa Libertadores. À época, ele se exaltou após o gol de Rodrigo Pimpão sobre o Colo-Colo, no empate em 1 a 1, no Chile, que garantiu o time carioca na terceira fase preliminar da competição, a última antes da fase de grupos.