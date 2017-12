Jajá Coelho: conheça o brasileiro que mais marcou gols em 2017

No futebol profissional, ele foi o brasileiro imbatível em 2017: em 39 partidas oficiais de seu time, marcou 41 gols. Jajá Coelho, meia que defendeu Flamengo, Coritiba e Internacional, além do Getafe, da Espanha, e do Lokeren, da Bélgica, foi o grande nome do Buriram United, equipe que se sagrou hexacampeã tailandesa neste ano - com todo o destaque para o brasileiro.

Segundo informações do portal iG, Coelho recebeu nesta terça-feira o prêmio de Melhor Jogador Estrangeiro da temporada no país asiático, em cerimônia promovida pela Associação de Futebol da Tailândia.

Com o incrível número de gols alcançado, Coelho ficou à frente de Henrique Dourado, que marcou 32 gols no ano inteiro (e foi artilheiro do Brasileirão, ao lado do corintiano Jô, ambos com 18 gols nessa competição), e de Jonas, atacante, que fez 31 gols pelo Benfica (POR).

Ao portal iG, Coelho, que é mineiro de Ipatinga, canhoto e tem 31 anos, comemorou o resultado. "O ano foi maravilhoso. Conquistamos o título nacional e pude marcar muitos gols ajudando o time nessa conquista. Dedico essa premiação aos meus companheiros, até porque ninguém ganha nada sozinho. Me senti muito bem recebido desde que cheguei na Tailândia, em fevereiro, e então as coisas foram dando certo naturalmente", afirmou.