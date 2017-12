James Rodríguez recusou proposta de R$ 100 mi anuais de time chinês

Depois de oferecer salários anuais de 100 milhões de euros (R$ 336 milhões) a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o Hebei Fortune, da China, foi atrás de James Rodríguez. De acordo com o jornal espanhol AS, um representante do time chinês propôs 80 milhões de euros (R$ 269,01 milhões) para que o Real Madrid liberasse o jogador, além de salário anual de 30 milhões de euros (R$ 100,88 milhões) ao colombiano. A oferta, no entanto, foi negada pelo presidente madridista, Florenino Perez.

Após a primeira negativa, o Hebei entrou em contato diretamente com Jorge Mendes, o empresário de James, aumentando a oferta para 110 milhões de euros (R$ 369,89 milhões). Desta vez, quem disse não foi o próprio jogador do Real. Ainda segundo o AS, o encontro entre os diretores chineses com Florentino e Jorge Mendes aconteceu em 27 de dezembro, em Dubai, durante as festividades do prêmio Globe Soccer, dado aos melhores jogadores, presidentes e agentes do futebol mundial.