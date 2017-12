Japonês Kazu quebra recorde de 1965 ao atuar com 50 anos de idade

Em 1982, ele deixou o Japão para fazer testes nas categorias de base do Juventus, o Moleque Travesso, em São Paulo. Profissionalizou-se em 1986 no Santos - e depois atuou pelo Palmeiras e muitos outros clubes no Brasil, passou pela Europa, antes de retornar para seu país, onde jogou por vários clubes e de quebra soma 55 gols pela seleção japonesa.

Kazuyoshi Miura, o Kazu, atacante de 50 anos, com alguns cabelos brancos, continua jogando e atraindo legiões de fãs no Japão - e neste domingo esteve por 54 minutos em campo defendendo o Yokohama FC, que empatou em 1 a 1 contra o Varen Nagasaki, pela J-League 2 japonesa. E ele não pensa em parar: quer jogar profissionalmente até 60 anos de idade.

Neste fim de semana, Kazu quebrou o recorde do inglês Stanley Matthews, também de 50 anos, que detinha a marca de jogador mais velho a atuar por uma competição profissionalmente desde 1965. O japonês é dois dias mais velho do que a lenda inglesa e bateu a marca por essa diferença. "Ele (Matthews) continua sendo a lenda e jamais vou alcançar seus números", disse o japonês à imprensa local.

Apelidado de "Rei Kazu" por seus fãs, o jogador, no ano passado, disputou 20 partidas pelo Yokohama FC, em sua 32ª temporada no Japão, e marcou dois gols.