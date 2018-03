Jefferson toma frangaço e redes sociais não perdoam; veja lance

O Botafogo empatou com a Portuguesa-RJ nesta terça-feira, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Além do resultado, o que chamou atenção na partida foi um frangaço do goleiro Jefferson.

A Portuguesa chegou aperto de uma vitória sobre o Botafogo, mas viu o time da casa reagir nos acréscimos e garantir o empate por 2 a 2. O lance inusitado aconteceu ainda na primeira etapa do jogo, quando Sassá marcou o segundo gol do time visitante depois de uma falha de Jefferson. E, é claro, os internautas não perdoaram.

Veja o vídeo e a repercussão:

Jefferson ainda está no clima do Natal pic.twitter.com/p5AIj2XDpW — FLAMENGO DA DECEPÇÃO (@FlaDaDecepcao) 17 de janeiro de 2018

FRANGAÇO DO JEFFERSON, O "MELHOR GOLEIRO DO BRASIL" ELES DIZIAM ISSO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — RAÇA, AMOR E PAIXÃO! (@paixaofla9) 17 de janeiro de 2018

O frango do Jefferson estava incluso na propaganda da coxinha do Felipe Netto? — Paolo (@p40l0_crf) 17 de janeiro de 2018

o cara falou "vai sair os dois jefferson" eu já fiquei puto, mas era da portuguesa — ngc (@kaio7bfr) 17 de janeiro de 2018

Que frangaço do Jefferson, Botafogo perdendo da Portuguesa-RJ KKKKKKKKKKKKKKKKK — Tricolor do Morumbi™ (@OGrandeSoberano) 17 de janeiro de 2018

Consigo nem ficar puto quando Jefferson falha, so fico triste — Rodrigo B. ⭐️ (@rbidao) 17 de janeiro de 2018

Até o Jefferson falhou, imagina como vai ser o ano do Botafogo — Garli (@gabsilvap) 17 de janeiro de 2018

Ai mano eu espero de verdade que o Jefferson não se abale com isso, na moral — Nathalie líder invicta (@bfrnath) 17 de janeiro de 2018

Momento do 2º gol da Portuguesa. Jefferson pedindo desculpas. pic.twitter.com/fwf1wyHFRy — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) 17 de janeiro de 2018