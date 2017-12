Jefferson jogará pelo Botafogo com nome de goleiro morto na camisa

O ex-goleiro do Botafogo Maxlei dos Santos Luzia, conhecido como Max, teve morte encefálica confirmada na tarde desta quarta-feira. E a equipe revelou que o atual goleiro Jefferson fará uma homenagem ao ex-companheiro, usando o nome dele em sua camisa, em jogo diante do Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além da homenagem de Jefferson, o Botafogo já avisou que fará um minuto de silencio antes do início do jogo.

“Homenagem! No jogo desta noite, Jefferson usará camisa com o nome de Max. Goleiros trabalharam juntos entre 2003 e 2005. Esteja em paz!”, publicou o Botafogo em suas redes sociais.

Max foi goleiro do clube de 2002 a 2007, conquistando o Campeonato Carioca de 2006. Ele tinha 42 anos e morreu após ficar um mês internado no Hospital da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.