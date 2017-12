Jesus marca duas vezes, dá vitória ao City e redes sociais não aguentam

Em apenas sua terceira partida como titular pelo Manchester City, Gabriel Jesus anotou dois gols, o último deles aos 4 do segundo tempo, e garantiu a vitória da equipe azul sobre o Swansea, pela Premier League.

Se os usuários das redes sociais já ficaram eufóricos quando Jesus marcou o primeiro, aos 10 da primeira etapa, explodiram no segundo tento, já nos momentos finais da partida. Confira agora as melhores reações no Twitter para a grande partida de Gabriel Jesus neste domingo.

Gabriel Jesus tá demais! Até o aniversariante do dia tirou um tempinho pra homenagear o garoto. pic.twitter.com/mcdNqHdSoe — Retranqueiros (@retranqueiros) 5 de fevereiro de 2017

Gabriel Jesus marca mais 2 pelo City! Veja:

Sabe quem não está feliz com Gabriel Jesus?