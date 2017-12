Jornal coloca Jô entre piores atacantes da história do Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês é considerado um dos principais e mais disputados do futebol mundial. Depois de 25 anos, vários craques surgiram e fizeram história na Premier League, mas nem todos conseguiram deixar uma boa impressão. Pensando nesses jogadores, o jornal britânico Daily Mail decidiu listar os 100 piores atacantes da liga.

Jô aparece na 19ª posição, após passagem apagada pelo Manchester City, onde marcou apenas seis gols em 84 jogos. Mais dois brasileiros aparecem na lista, Afonso Alves ficou na quinta colocação e Jardel na 36ª colocação. Alves marcou 13 gols em 47 jogos com a camsia do Middlesbrough e Jardel não marcou nenhum gol pelo Bolton, após ótima passagem pelo futebol português.

Outros nomes famosos como Diego Forlán, Radamel Falcão e Jonathan Calleri, ex-São Paulo, também aparecem na lista. A primeira colocação ficou com o Jozy Altidore, atacante norte-americano que jogou no Hull City, onde marcou dois gols em 30 jogos e no Sunderland, time pelo qual balançou as redes apenas três vezes em 39 partidas.