Jô estreia com gol no Japão e torcida do Corinthians reage: 'Saudades'

O atacante Jô começou bem sua caminhada no Japão. Neste sábado, o ex-corintiano marcou e deu uma assistência em sua primeira partida com a camisa do Nagoya Grampus. Decisivo, o jogador ajudou sua equipe a conquistar a vitória por 3 a 2 sobre o Gamba Osaka.

Jô usou o seu perfil oficial no Twitter para compartilhar o momento e agradecer. No vídeo publicado a torcida do Corinthians "invadiu" a conta do jogador dizer que ele está fazendo falta na equipe paulista.

"Não faz isso Jô, aí bate aquela saudade", "vai fazer falta", "saudades meu artilheiro", "volta, por favor", escreveram alguns dos torcedores.

Veja a repercussão:

que saudades — Miranda (@FeMirandex) 24 de fevereiro de 2018

Não faz isso com nós Jô aí bate aquela saudade ainda mais hoje que tem clássico!#VoltaJô — Claudiney Cavalheiro (@ClaudineyCFilho) 24 de fevereiro de 2018

Mito demais, já com gol na estréia, ídolo monstro sagrado, volta Jôwandowski — num vai dar (@Carvalho97Viny) 24 de fevereiro de 2018

Saudades meu artilheiro Deus abençoe você e sua familia — Adenilza de Moura Ma (@adenilza_ma) 24 de fevereiro de 2018

Saudades — Fátima Modena (@modenafatima) 24 de fevereiro de 2018