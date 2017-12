Joe Hart leva pisão no rosto em partida contra Milan; veja lance

O Torino vencia o Milan por 1 a 0, quando Gianluca Lapadula acabou pisando no rosto do goleiro Joe Hart, em uma disputa de bola. O lance foi tão feio, que o próprio atacante ficou preocupado com o goleiro do Milan. Hart foi atendido dentro de campo, recebendo um curativo ao redor da cabeça. Felizmente, a lesão foi menos grave do que o lance sugeria e com a cabeça enfaixada, o goleiro pode continuar na partida.

Apesar de recuperado, o goleiro do Torino levou dois gols, de Kucka e Bonaventura e viu seu time ser desclassficado. Com a vitória por 2 a 1, o Milan garantiu vaga nas quartas da Copa da Itália e encara o Juventus no próximo dia 25.

O goleiro postou uma foto em seu Instagram e lamentou a derrota. "Resultado muito difícil ontem à noite. Sentindo os efeitos hoje, mas apenas nos dá mais foco para a noite de segunda-feira". O Torino enfrenta o Milan novamente, mas desta vez pelo Campeonato Italiano.