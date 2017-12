Joel Santana detona invasão em seu Twitter: 'Grande irresponsabilidade'

Durante a madrugada e manhã desta sexta-feira, as redes sociais ficaram inquietas com um possível retorno de Joel Santana ao Twitter, após dois anos ausente. Porém, tudo não se passou de um "golpe", já que um estudante invadiu a conta do treinador e começou a postar mensagens engraçadas.

Frases como "qual a boa para essa sexta maravilhosa" e "sem perguntas em inglês" animaram os fãs do treinador, que começaram a interagir com "ele". Porém, depois de grande repercussão, foi descoberto que aquilo não passava de uma mentira, o que foi confirmado pelo próprio Joel, durante entrevista ao UOL: "Não entendi nada, as pessoas começaram a me ligar. Eu não escrevo nada, não uso isso, meu celular está até com a internet ruim. Uma confusão danada", disse ele, que estava em um voo quando o "sucesso" começou a estourar.

Apesar disso, o técnico, desempregado desde que deixou o Boavista, no primeiro semestre do ano, não gostou nada da brincadeira. "Isso é uma irresponsabilidade. É um perfil meu, ele não tem que se passar por mim. Quero que não escreva mais nada", comentou, se lembrando que pretende fazer uma ação de marketing utilizando a rede social nos próximos dias.

O UOL também encontrou o responsável por toda essa confusão e, identificado como M. B., o menor de idade explicou o que queria com isso: "Estava de boa no Twitter e resolvi entrar na conta de alguém. Não sou hacker, não trabalho com tecnologia. Não usei nenhuma habilidade especial. Coloquei uma senha e entrou. Minha ideia era só fazer aquilo, interagir com páginas e torcedores, sem xingar ou ofender ninguém. Mas a coisa cresceu. Queria pedir desculpas a ele. Não fiz por mal. Não quero gerar algo mais complicado", completou o jovem, que se disse fã do treinador, mostrando arrependimento pelo que fez.