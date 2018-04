Joel Santana exibe inglês 'embromation' em comercial ao lado de Tata Werneck

O "embromation" de Joel Santana se tornou famoso ao falar inglês na Copa das Confederações de 2009 e em uma entrevista na Copa do Mundo de 2010, quando comandava a África do Sul. Além de render inúmeras brincadeiras, o treinador também tem emplacado trabalho extracampo devido a sua dificuldade com o idioma.

Em uma das gravações, Joel aparece dando instruções aos jogadores dentro do vestiário, mas sem nenhum dos atletas compreer o que foi falado pelo treinador. No outro vídeo, o técnico não consegue se expressar direito ao responder perguntas de jornalistas em uma coletiva de imprensa. Nos dois comerciais da escola de inglês, o comandante exerce o seu papel da vida real e contracena com a atriz e apresentadora Tata Werneck.

Sem comandar uma equipe grande do futebol brasileiro desde 2014, quando esteve à frente do Vasco, o técnico Joel Santana está com 68 anos. Em julho do ano passado ele assinou contrato com o Black Gold Oil FC, da Califórnia, que disputa a quinta divisão do futebol dos Estados Unidos.