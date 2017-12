Jogador acerta chute em fio de rede elétrica e deixa estádio totalmente sem luz

A partida entre Altos, do Piauí e Santos, do Amapá, pela Série D do Campeonato Brasileiro, teve uma cena para lá de curiosa. Uma bola chutada no meio de campo acabou acertando os fios da rede elétrica e causou um curto-circuito, deixando o estádio Felipão, no Piauí, completamente sem luz.

A imagem, captada pela TV Clube (assista aqui), mostra as faíscas saíndo de um poste logo que a bola atinge os cabos e rapidamente a energia do local cai, causando apreensão nos torcedores presentes. O problema só foi resolvido depois de meia hora, quando a bola voltou a rolar normalmente. A partida terminou empatada por 2 a 2.