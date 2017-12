Jogador alemão se 'contunde' por causa de barulho da torcida; entenda

O atacante Timo Werner, do RB Leipzig, vai ficar no banco neste sábado, na partida de sua equipe, fora de casa, contra o Borussia Dortmund, pela Bundesliga (Campeonato Alemão). De acordo com informações do diário Bild, Werner, que é artilheiro de sua equipe, ele sofre de problemas na musculatura da mandíbula e das costas, que o fazem se sentir extremamente estressado com o barulho dos estádios.

Em partida pela Liga dos Campeões, há duas semanas, o jogador se 'contundiu' e teve que ser substituído com dores na região dos ouvidos, em partida contra o Besiktas, da Turquia. Ele permaneceu durante boa parte do primeiro tempo com as mãos na região e teve que ser substituído.

De acordo com o Bild, o som da torcida chegou a 132 decibéis no estádio turco. E, em Dortmund, a média do barulho é de 130 decibéis. Por isso, hoje ficará apenas no banco.

Para efeito de comparação, o limite tolerado de ruído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para que não haja danos à saúde é de 60 decibéis.