Jogador argentino leva tiro de borracha na cabeça durante confusão em partida

Franco Quiroz, jogador do Almagro, clube da segunda divisão do Campeonato Argentino, ficou a centímetros de perder a visão. Durante uma confusão entre torcedores do clube e a polícia, na partida desta quinta-feira entre Almagro e Atlético Paraná, em Buenos Aires, Quiroz quis mediar a briga e acabou por levar uma bala de borracha na cabeça pela polícia.

"Estive a 10 centímetros de perder minha carreira. Tomei chumbo grosso, mas por sorte foi superficial. Tenho um buraco na cabeça, mas estou fora de perigo", disse o jogador, segundo o jornal Clarín.

Veja o vídeo da confusão:

#Almagro Franco Quiroz calmando a los hinchas y la policía que tira de cerca. No termino en tragedia por poco. La misma policía se lo pidió pic.twitter.com/G3LWAnHGfB — Gonza Bobadilla (@gbobadi) 8 de dezembro de 2016

O jogador foi imediatamente levado ao hospital e já está fora de perigo. Em entrevista, ele afirmou que "a primeira sensação é de agradacimento, porque estive a poucos centímetros de perder minha carreira".

Franco Quiroz: "La primera sensación, es agradecimiento porque tuve a pocos sentimetos de perder mi carrera". pic.twitter.com/PdDQ7WxKIY — El Show de Almagro (@ElShowDeAlmagro) 9 de dezembro de 2016

Segundo a ESPN, a confusão começou porque torcedores do Almagro sem ingressos tentaram escalar uma parede lateral do estádio e chegar onde estavam os dirigentes do Atlético Paraná. A polícia teria entrado em cena para retirá-los do local.

A partida terminou com a derrota do Almagro por 1 a 0.