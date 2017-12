Jogador argentino pode ser preso por causa de participação em tiroteio

O meia Emanuel Reynoso foi processado nesta sexta-feira por suspeita de participação em um tiroteio ocorrido na última quarta em Córdoba, segundo informações divulgadas pelo Ministério Público Fiscal da cidade argentina.

"A promotora María Eugenia Pérez Moreno imputou o jogador do Talleres de Córdoba Emaunel Reynoso por suspeita de abuso de armas de fogo. A investigação dos fatos que são de domínio público continua", informou o Ministério Público Fiscal em seu site. "O fato ocorreu depois que os vizinhos repreenderam o motorista porque teria realizado 'manobras imprudentes'. Por esse incidente, três veículos ficaram danificados, e os investigadores encontraram várias cápsulas de bala que ficaram no chão", acrescenta a nota.

Testemunhas declararam que foram efetuados vários disparos de dentro do veículo no qual se encontrava o meio-campista de 21 anos. "Se a Justiça efetivamente determina que o jogador esteve lá e sua culpabilidade, nós vamos esperar uma punição exemplar por parte do clube. Se isso não acontecer, se for apenas multado, ele será implicado no programa 'Tribuna Segura'", disse o secretário de Segurança de Córdoba, Diego Hak, em coletiva de imprensa.

"Tribuna Segura" é um sistema de segurança para espetáculos esportivos recentemente implementado pelo Governo argentino que proíbe a entrada em estádios de pessoas que estejam enfrentando processos judiciais ou tenham cometido delitos. Na quinta-feira, o presidente do Talleres, Andrés Fassi, afirmou que o clube está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. "É preciso bastante cautela. Muitas vezes, são fatos que acontecem em um bairro, sem nada de mais. E quando são jogadores que têm uma conotação púbica tomam uma dimensão diferente", comentou o dirigente.