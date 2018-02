Jogador armado ameaça treinador para exigir ser titular da equipe

Já vimos de tudo: jogador que chora, que ignora o técnico por estar bravo, que vai direto para o vestiário, que arremeça objetos no chão, que fazem caras e bocas em sinal de reprovação por ir ao banco de reservas. No entanto o ocorrido em um clube da argentina, o Escuela Presidente Roca de Córdoba, estrapola todos os limites.

De acordo com informações do presidente da Liga Cordobesa de Futebol, Emeterio Farías, em entrevista à Rádio Suquía, o treinador do time Cristian Neira pediu demissão do cargo por ter sido ameaçado de morte por um jogador. Em entrevista à rádio Súquia, o presidente afirma que nunca passou por isso antes e que medidas de segurança vão ser tomadas. "Policiais à paisana serão colocados nas instalações do clube para evitar que algo parecido possa acontecer novamente", afirmou.

O meio campista César Pagani apareceu armado com uma pistola em um treino do clube para exigir que o treinador o tornasse titular da equipe. Embora tenha dito que não sabe se César Pagani já possui algum registro criminal, se recordou que em 2017, o jogador chegou a enviar um conhecido para ameaçar um outro atleta da equipe.